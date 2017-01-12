Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Planlamanın Ege'deki hangi adacıkları kapsadığı açıklanmamıştır

ANKARA,()-DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu,Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakan Yardımcısı'nın Yunan hükümetinin Ege'de 28 küçük adacığa yönelik iskân ve bayındırlık planlaması yaptığı yönündeki haberlere ilişkin ," Ülkemiz, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini ve bunların hukuki açıdan hiç bir sonuç doğurmayacağını çeşitli kereler duyurmuştur. Komşumuz Yunanistan'ın, gerek Hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arzeden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan bazı adacıkları iskâna açacağı yönündeki açıklama ve haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:" Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakan Yardımcısı, Yunan Parlamentosunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Yunan hükümetinin Ege'de 28 küçük adacığa yönelik iskân ve bayındırlık planlaması yaptığına değinmiştir. Ancak, sözkonusu planlamanın Ege'deki hangi adacıkları kapsadığı açıklanmamıştır. Ülkemiz, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini ve bunların hukuki açıdan hiç bir sonuç doğurmayacağını çeşitli kereler duyurmuştur. Komşumuz Yunanistan'ın, gerek Hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arzeden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz"

