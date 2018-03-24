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Dışişleri  Sözcüsü Aksoy :  Afrin'deki  Juliana Kilisesi'ne ve Brat Manastırı'na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un  Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesindeki iki kutsal mekanın bombalandığı yönünde Lübnan Basınında yeralan asılsız iddialar hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy,...

Dışişleri  Sözcüsü Aksoy :  Afrin'deki  Juliana Kilisesi'ne ve Brat Manastırı'na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un  Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesindeki iki kutsal mekanın bombalandığı yönünde Lübnan Basınında yeralan asılsız iddialar hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, " Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar Brat bölgesine ve dolayısıyla Juliana Kilisesi'ne ve Brat Manastırı'na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir. Esasen Juliana Kilisesi'nin 2013 yılında silahlı gruplar tarafından ağır şekilde tahrip edilmiş olduğu açık kaynaklardan da rahatlıkla teyit edilebilecek bir bilgidir." dedi. 
Aksoy'un açıklaması şöyle; "Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesi yakınlarındaki Brat Antik Şehrinde bulunan Juliana Kilisesi'nin ve Brat Manastırı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatları sırasında bombalandığı ve tahrip edildiği yönündeki asılsız haberler resmi SANA Ajansı'na atfen dünkü Lübnan basınına yansımıştır. Sözkonusu haberler tümüyle gerçekdışıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar Brat bölgesine ve dolayısıyla Juliana Kilisesi'ne ve Brat Manastırı'na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir. Esasen Juliana Kilisesi'nin 2013 yılında silahlı gruplar tarafından ağır şekilde tahrip edilmiş olduğu açık kaynaklardan da rahatlıkla teyit edilebilecek bir bilgidir. Sonuç itibariyle, dünkü haber, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ülkemize yönelik olarak bir süredir yabancı medya organlarında yeralan, kaynağı ve amacı belli asılsız haberlerin son örneğini teşkil etmiştir. İddiaların aksine, harekatın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik alanların zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Haberlerin tekzibine yönelik olarak Lübnan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." 

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