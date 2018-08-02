 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Cezaevinde doktora bıçaklı saldırı
Cezaevinde doktora bıçaklı saldırı

Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (3) YENİDEN

Sayın Yazıişleri müdürlerine; "Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir -3" başlıklı haberimizi yeniden geçiyoruz.   HULUSİ AKAR DA TWİTTER'DAN SERT YANIT VERDİ ANKARA...

Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (3) YENİDEN

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

"Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir -3" başlıklı haberimizi yeniden geçiyoruz.
 

HULUSİ AKAR DA TWİTTER'DAN SERT YANIT VERDİ

ANKARA () ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Akar, ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Akar "Değil Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na; sınırlarımızdaki bir ağacın yaprağına yapılan bir hareket Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir harekettir. Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz! Tarih buna en büyük şahidimizdir" tweeti paylaştı. Akar ikinci tweetinde de "Bu topraklar yokluklar içinde Kuvâyi Milliye ile dünyaya kafa tutmuş bir halkın yurdu. Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem devletimizin, hem de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındadır" ifadelerini kullandı. Akar mesajlarında, her iki bakanın Twitter hesaplarını etkiketlerken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de kullanmayı ihmal etmedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar