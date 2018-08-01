Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (3)

FUAT OKTAY VE HULUSİ AKAR DA TWİTTER'DAN SERT YANIT VERDİ

ANKARA () ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Asla boyun eğmeyiz" derken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!" ifadesini kullandı.

Twitter hesaplarından açıklama yapan Oktay ve Akar, ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Oktay, "Asla boyun eğmeyiz" derken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de mesajına ekledi. Akar ise "Değil Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na; sınırlarımızdaki bir ağacın yaprağına yapılan bir hareket Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir harekettir. Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz! Tarih buna en büyük şahidimizdir" tweeti paylaştı. Akar ikinci tweetinde de "Bu topraklar yokluklar içinde Kuvâyi Milliye ile dünyaya kafa tutmuş bir halkın yurdu. Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem devletimizin, hem de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındadır" ifadelerini kullandı. Akar mesajlarında, her iki bakanın Twitter hesaplarını etkiketlerken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de kullanmayı ihmal etmedi.

