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Dışişleri: Burkina Faso'daki terör eylemini kınıyoruz
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da 40 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da sivillere ve askeri birliklere...
GENEL 25.12.2019, 17:02
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da 40 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 Aralık gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 Aralık gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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