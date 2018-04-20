Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay'ının Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterilerek "Özkaynakçı'nın...

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay'ının Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterilerek "Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Dün (19 Nisan) Yunanistan Danıştay'ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir. Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir." 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314