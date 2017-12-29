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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'nın doğusundaki 300 kişilik esir değişimine ilişkin açıklama

  ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Ukrayna'nın doğusundaki 300 kişilik esir değişimine ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak, takriben...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'nın doğusundaki 300 kişilik esir değişimine ilişkin açıklama

 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Ukrayna'nın doğusundaki 300 kişilik esir değişimine ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak, takriben 300 kişilik bir esir değişimi gerçekleştirilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mutabakata ulaşılmasında emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyoruz" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ukrayna'nın doğusundaki 300 kişilik esir değişimine ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın sona erdirilmesine dönük gayretlerin bir parçası olarak, takriben 300 kişilik bir esir değişimi gerçekleştirilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mutabakata ulaşılmasında emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği yineliyor; ilgili tarafların Minsk Anlaşmaları uyarınca atacakları ilave adımlar temelinde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların biran evvel kalıcı şekilde sona ermesini diliyoruz. Türkiye bu yöndeki gayretlere aktif desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir." 
 

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