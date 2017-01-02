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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki terör saldırılarına ilişkin açıklama

ANKARA,()-DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bugün düzenlenen bombalı terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, çok sayıda kişinin de yaralandığını...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki terör saldırılarına ilişkin açıklama

ANKARA,()-DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bugün düzenlenen bombalı terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Dışişleri bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:" sözkonusu terör saldırılarını en kuvvetli ifadelerle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terör örgütlerinin hedefinde yer alan ve masum vatandaşlarını bu tür menfur saldırılara kurban veren Türkiye, Irak halkının acısını en iyi anlayan ülkelerin başında yer almaktadır. Böyle alçakça eylemlerin Irak Hükümetini ve halkını yıldırmayacağından eminiz. Türkiye ve Irak'ın terörle mücadelede işbirliği içinde hareket etme azim ve kararlılığı güçlenerek devam edecektir."

 

 

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