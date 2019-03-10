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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya taziye mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya'daki uçak kazası ile ilgili, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya taziye mesajı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Etiyopya'daki uçak kazası ile ilgili, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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