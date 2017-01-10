Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
Emniyete girmek isteyen terörist öldürüldü
Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente kazası: 1 ölü çok sayıda yaralı
Ataköy'te tente namaz kılanların üstüne...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afgan halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afgan halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:" Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Parlamentosu yakınında bugün (10 Ocak) gerçekleştirilen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği sözkonusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Bu menfur terör saldırısının Afganistan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağından eminiz. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55