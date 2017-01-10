Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afgan halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:" Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Parlamentosu yakınında bugün (10 Ocak) gerçekleştirilen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.



Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamento'nun çalışanlarının da can verdiği sözkonusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Bu menfur terör saldırısının Afganistan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağından eminiz. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir."