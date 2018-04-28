Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış...

Dışişleri Bakanlığı: Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradeleri memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarının memnuniyetle...

Dışişleri Bakanlığı: Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradeleri memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 27 Nisan tarihinde ara bölgede gerçekleştirilen Zirve'de tarafların Kore Yarımadası'nda gerilimin düşürülmesi  ve  kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kore Yarımadası'nda güven ortamının oluşturulmasını ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen diplomasi sürecinin yapıcı şekilde ilerlemesini hem bölge, hem dünya barışı için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Göreve geldiği günden bu yana bu sürecin yürütülmesindeki müstesna rolü dolayısıyla Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i  tebrik ediyoruz. Türkiye, özel tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası'nda uzlaşma, istikrar ve barışın hâkim kılınmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve önümüzdeki süreçte tarafları teşvik etmeyi sürdürecektir." 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314