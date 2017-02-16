Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı terör saldırısını kınayarak başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:" Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün düzenlenen ve 50'ye yakın Iraklının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede Iraklı kardeşlerimizle dayanışma ve birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz."