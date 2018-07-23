Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’ye geldi

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA () - TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde Kıbrıs sorunun geldiği aşamanın değerlendirmesi yapılacak. Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevlendirdiği Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmeler yapmıştı.