Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile görüştü

ANKARA()-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.