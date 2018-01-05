ANKARA () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD tarafından geldiği ve Çavuşoğlu ile Tillerson'ın telefonda görüştükleri bildirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı görüştü
ANKARA () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD tarafından geldiği ve Çavuşoğlu ile Tillerson'ın telefonda görüştükleri...
05 Ocak 2018 Cuma 22:46
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