Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() ALMANYA ile yaşanan toplantı krizi sonucu konuşma yapılacak salonların engellenmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu saat 17.10’da Başbakanlığa ait özel bir uçakla İstanbul’dan Hamburg’a gitti. Bakan Çavuşoğlu'nun Hamburg programı kapsamında başkonsolosluk rezidansında konuşma yapacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamburg'a gitti
Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() ALMANYA ile yaşanan toplantı krizi sonucu konuşma yapılacak salonların engellenmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu saat 17.10’da Başbakanlığa ait özel bir uçakla İstanbul’dan...
07 Mart 2017 Salı 17:27
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