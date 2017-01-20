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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antonio Tajani ile telefonla görüştü

ANKARA()-WASHİNGTON'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Tajani'yi yeni görevinden dolayı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antonio Tajani ile telefonla görüştü

ANKARA()-WASHİNGTON'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile telefonla görüştü.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Tajani'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Bakan Çavuşoğlu bugün ayrıca Kanada Dışişleri Eski Bakanı Stephane Dion ve İzlanda Dışişleri Eski Bakanı Lilja Alfredsdottir'yi arayarak görevleri sırasında dayanışmaları ve katkıları için muhataplarına teşekkür edip ve iyi dileklerini iletti. Bakan Çavuşoğlu'nun benzer şekilde geçtiğimiz günlerde de Romanya Dışişleri Eski Bakanı Lazar Comanescu ve Ürdün Dışişleri Eski Bakanı Naser Judeh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

 

 

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