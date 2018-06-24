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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da oyunu kullandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da oyunu kullandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu kullanacağı, Türkler bölgesindeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na, eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi. Çavuşoğlu, 2369 sayılı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Oyunu kullandığını, vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. Ülkemiz için, milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu olur ve daha fazla istikrara, daha fazla büyümeye kalkınmaya vesile olur" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının ardından sandık kurulundaki görevlilerin isteği üzerine özçekim yaptı. Özçekim sırasında Bakan Çavuşoğlu, sandık görevlilerinin oturduğu alana geçmek istemedi ve "Şimdi biz o tarafa geçtiğimiz zaman demesinler 'Çavuşoğlu sandığa müdahale etti' diye. Akaydın (CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın) görmesin" diye espri yaptı. Ardından okul bahçesinde hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, seçim hatırası fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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