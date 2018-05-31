Dişçide Hepatit B virüsü kaptı, 4 yıllıt hukuk mücadelesini kazandı

MERSİN'de, diş çektirdiği klinikten hepatit B virüsü kaptığı iddiasıyla 4 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan ve olaydan sonra eşi ile de sorunlar yaşayan Hüseyin Çakmak (35),11 bin 60 TL tazminata hatk kazandı. Çakmak, amacının para değil hastanenin ceza alması olduğunu belirterek,"İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını göstermek isedim. Mahkemede cinsel yolla bulaşmış olabilir dediler. Eşimin kafasını karıştırdılar. Mahkeme kararı çıkana kadar eşim inanmıyordu" dedi.2014 yılında, merkez Yenişehir ilçesinde hizmet veren özel bir diş kliniğine giden iki çocuk babası Çakmak, iddiaya göre tedavi sırasında kullanılan ekipmanlardan hepatit B virüsü kaptı. Diş çektirdikten bir süre sonra eklem ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye giden Çakmak'a, hepatit B virüsü kaptığı teşhisi konuldu. Ardından klinik yetkilileri ile görüşen Çakmak, görevlilerin iddiaları kabul etmeme üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Çakmak'ın hayatı, ailesi ve eşinin durumu öğrenmesi ile karardı. Virüsün farklı yollardan bulaştığını düşünen Çakmak'ın eşi ile de arası açıldı.Mersin 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde150 bin manevi, 50 bin TL'de maddi tazminat davası açan ve 4 yıl boyunca hukuk mücadelesini sürdüren Çakmak, mahkemenin kararı ile rahat bir nefes aldı. Tazminat taleplerini kısmen haklı bulan mahkeme, kliniğin Çakmak'a bin 200 TL maddi, 7 bin 500 TL manevi tazminat olmak üzere yasal faizleriyle birlikte 11 bin 60 TL ödemesine karar verdi.HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTIHastanenin ceza almasını istediğini ifade eden Çakmak, "20'lik dişimin alınması için özel bir hastaneye gittim. Dişimi çektiler. Aradan 36 gün geçtikten sonra bulantı ve kusma gibi şikayetler yaşadım. Yine özel bir hastaneye gittim muayene olmak için. Testlerde Hepatit B teşhisi konuldu bana. Doktor bana 1,5 ay içerisinde anestezi, operasyon ya da diş tedavisi olup olmadığımı sordu. Ne zaman diş tedavisi yaptırdığımı sordu. Cevap verince, bu virüsün bana dişten bulaştığını söyledi. 'Kuluçka dönemi birbirini tutuyor' dedi. Bende çıkar yol bulamayınca mahkemeye başvurdum. Davam 2014 yılından bu yana devam ediyordu, yeni sonuçlandı. Bin 200 lira maddi, 7 bin 500 lira manevi tazminat kazandım" dedi.Amacının hastane yönetimine ceza verilmesi olduğunu kaydeden Çakmak, "Benim derdim para değil. Amacım bunlara bir ders vermek. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını göstermek. Mahkemede cinsel yolla bulaşmış olabilir dediler. Eşimin kafasını karıştırdılar. Aklına her türlü şey geliyor. Mahkeme kararı çıkana kadar eşim inanmıyordu. Kafasında soru işaretleri vardı. Bu süreçte eşimle küstük, darıldık, zor zamanlar geçirdik. Manevi olarak beni çok yıprattılar. Sürecin başından sonuna kadar takipçisiyim. Hastane ağır bir ceza alana kadar mücadele edeceğim. AİHM'e kadar gideceğim gerekirse. Bu burada bitmez. Hastane hala hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeleri yapsın" diye konuştu.

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