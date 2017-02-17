Dışarı çağırıp, ağzından vurdu

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Didim İlçesi'ndeki bir işyerinin önüne gelen Kadir K., konuşmak için dışarı çağırdığı Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'i (65) ağzından vurarak öldürdü. Kaçan Kadir K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan 75'7nci Yıl Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen Kadir K., Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'i konuşmak için dışarıya çağırdı. Yanına gelen Diler'i ağzından tabancayla ateş ederek yaralayan Kadir K., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı Metin Diler ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Metin Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren şüpheli Kadir K.'nin cezaevinden yeni çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Kadir K.'yı bulmak için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmann sürdüğünü bildirdi.

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