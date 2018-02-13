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Diş hekimine tehdit ve yumruklu saldırı iddiası

MANİSA'daki Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, iddiaya göre, randevuya geç kalan bir hastanın eşi ve yanındaki bir kişi tarafından önce tehdit edildi, ardından yumruklu saldırıya uğradı. Şimşek,...

Diş hekimine tehdit ve yumruklu saldırı iddiası
MANİSA'daki Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, iddiaya göre, randevuya geç kalan bir hastanın eşi ve yanındaki bir kişi tarafından önce tehdit edildi, ardından yumruklu saldırıya uğradı. Şimşek, saldırganlardan şikâyetçi oldu.
Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi üyeleri, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin önünde toplanarak, saldırıya tepki gösterdi. Açıklamaya saldırıya uğrayan Dr. Çağrı Şimşek de katıldı. Yunusemre Sağlık-Sen İlçe Başkanı İsmail Karip, olayın geçen 6 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Karip, diş hastası E.M. isimli kadının Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden saat 13.00'e randevu aldığını, ancak belirtilen saatte gelmediği için Çağrı Şimşek'in sıradaki başka bir hastayı tedavi etmeye başladığını söyledi. İsmail Karip, olayı şöyle anlattı:
"Saat 13.30 sıralarında hasta ve kocası T.H., hasta tedavi eden hekime gelerek yüksek sesle neden tedaviye alınmadıklarını sormuş. Hekim de randevu saatinde gelmediklerini ve beklemeleri gerektiğini söylemiş. Bu sırada hasta kadının eşi T.H.'nin hekimin üzerine yürümesi ve hakaretler savurmasıyla birlikte Doktor Çağrı Şimşek tarafından güvenlik çağrılmış ve klinikten çıkarılmış. Hasta kadının eşi T.H., klinikten çıkarılırken, 'Dışarıda görüşeceğiz, sonra döneceğim ben, göreceksin' diye bağırarak tehdit etmiştir."
Kısa tartışmanın ardından bir süre sonra hastanın eşi T.H.'nin yanına başka birini de alarak tekrar kliniğe girdiğini anlatan Şube Başkanı İsmail Karip, bu sırada hekimin darp edildiğini söyledi. Karip, "Hekim engelli bir hastanın tedavisini sürdürürken, klinik içinde 'Manisa küçük, sen göreceksin' şeklinde bağırarak yanında getirdiği şahıs da hekimi arkadan tutarak etkisiz hale getirmiş. T.H. de hekimi yumruklamış, boğazını sıkmış ve üzerindeki elbiseleri parçalamıştır. Sağlık-Sen olarak saldırıyı lanetliyoruz. Gece- gündüz demeden hayatı boyunca hastalarını sağlığına kavuşturmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yaptırımlar yetersizdir. Bu tür onur kırıcı, değersizleştirici davranışların hak ettiği cezaları içeren yasa ve mevzuat değişikliği yapılmasını istiyoruz" dedi.
Doktor Çağrı Şimşek ise rapor alıp kendisine saldıranlar hakkında polise şikâyetçi olduğunu söyledi.

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