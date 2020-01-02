istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi aşırı alkol nedeniyle komaya girip, hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Görev yaptığı Honaz F Tipi...

GENEL 02.01.2020, 15:28
Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi aşırı alkol nedeniyle komaya girip, hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Görev yaptığı Honaz F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki infaz korma memurlarının son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Karaayvaz'ın geceyi birlikte geçirdiği arkadaşları polise, alkollün yanında enerji içeceği içtiklerini söyledi.
Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y. , harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyu alkol aldı. Dün sabah ise Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
3 ARKADAŞ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık durumları iyi olan diğer 3 arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arkadaşların ifadelerinde alkolle birlikte enerji içeceği tükettiklerini söyledikleri öğrenildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evdeki yiyecekler ile içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü içeceklerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.
UYUŞTURUCU ARAMASI YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeya rastlanmadı. Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri de incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Karaayvaz'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından genç diş hekimi için Hilal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Karaayvaz'ın ablası Özlen Karaayvaz, tabutun başında gözyaşı döktü. Baba Halil Karaayvaz ise taziyeleri kabul etti. Honaz ilçesindeki F Tipi Kapalı Cezaevi'nde diş hekimliği yapan Betül Karaayvaz'ın cenazesine çok sayıda infaz koruma memuru da katıldı. Diş hekiminin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BİRİ KOMADAN ÇIKTI
Öte yandan diş hekimi Kaan Y. ve doktor Süleyman Ali Y.'nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Süleyman Ali Y.'nin yoğun bakımda tutulduğu, Kaan Y.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi.
KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR
Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz, tedavileri süren Kaan Y. ve Süleyman Ali Y.'den alınan kan ve idrar tahlilleri incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na, evden alınan gıda ve içecek numuneleri ise İzmir'deki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

 

 

 

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:13
İkindi 15:33
Akşam 17:54
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort