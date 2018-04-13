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Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılardan ilginç istek

SİVAS'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115'inci bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için hem telefonla arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi...

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılardan ilginç istek
SİVAS'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115'inci bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için hem telefonla arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi. Belediye yetkilileri ise sosyal medya üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı.
Sivas'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115'inci bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi. Taleplerin artması üzerine Belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada "Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" denildi. Tarihte yaşamış olan Sadettin Köpek 1239 yılında, Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca tarafından öldürülmüştü.

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