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Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3)
TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı...
GENEL 16.12.2019, 17:08
TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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