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Direksiyon başında kalp krizinden öldü

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta otomobilinin direksiyon başında kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Mustafa Yaşar Erdoğan yaşamını yitirdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Karaağaç Polis Merkezi'nde görevli Bilgisayar İşletmeni, evli...

Direksiyon başında kalp krizinden öldü

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta otomobilinin direksiyon başında kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Mustafa Yaşar Erdoğan yaşamını yitirdi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Karaağaç Polis Merkezi'nde görevli Bilgisayar İşletmeni, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Yaşar Erdoğan, bu sabah Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi oldu. Ardından saat 10.30'da, Kemalöz Mahallesi Koru Park Karşısı Bulut Sitesi önünde özel otomobiliyle yola çıktı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren, önünde ilerleyen özel halk otobüsüne çarparak durabilen Erdoğan için çevredekiler ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde 24 yıldır görevli olan Mustafa Yaşar Erdoğan'ın, cumartesi günü toprağa verileceği belirtildi.

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