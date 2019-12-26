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Dinler Bahçesi'nde Noel ayini
ANTALYA'nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli...
GENEL 26.12.2019, 15:01
ANTALYA'nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar ile tatil için gelen Hristiyanlar'ın katıldıği ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayin piyano resitaliyle sona erdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar ile tatil için gelen Hristiyanlar'ın katıldıği ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayin piyano resitaliyle sona erdi.
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