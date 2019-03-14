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Dink cinayeti davasındaki tahliye kararlarına itiraz

Özden ATİK/İSTANBUL,()-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin...

Dink cinayeti davasındaki tahliye kararlarına itiraz

Özden ATİK/İSTANBUL,()-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin bugün adli kontrolle tahliye edilmeleri kararına duruşma savcılığınca itiraz edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugünkü duruşmada haklarında yurtdışı yasağı konularak tahliyelerine karar verilen sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye kararlarına duruşma savcılığınca itiraz edildi. Savcılık, her iki sanığın tutukluluklarının devamını talep etti. Talebi, üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilecek. 

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