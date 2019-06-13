Dink cinayeti davasında 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,()-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanikli davada, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Duruşma, 4-5-6 Eylül tarihine bırakıldı.
Özden ATİK/İSTANBUL,()-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanikli davada, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Duruşma, 4-5-6 Eylül tarihine bırakıldı.