Özden ATİK - İstanbul - HRANT Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.
Dink cinayeti davasında 2 tahliye (1)
Özden ATİK - İstanbul - HRANT Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.
12 Temmuz 2018 Perşembe 16:32
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