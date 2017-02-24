Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...

Dini nikahlı eşi, nüfusta teyzesi çıktı

MUŞ'un Hasköy İlçesinde otobüs şoförlüğü yapan 28 yaşındaki Hakan Erkul, Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinde, 7 yıl önce dini nikahla evlendiği, 3 çocuk annesi olan eşi 23 yaşındaki Songül Erkul'un kayıtlarda annesinin...

Dini nikahlı eşi, nüfusta teyzesi çıktı
MUŞ'un Hasköy İlçesinde otobüs şoförlüğü yapan 28 yaşındaki Hakan Erkul, Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinde, 7 yıl önce dini nikahla evlendiği, 3 çocuk annesi olan eşi 23 yaşındaki Songül Erkul'un kayıtlarda annesinin kız kardeşi olarak gözüktüğünü gördü.
Hasköy'de şoförlük yapan Hakan Erkul, amcasının kızı Songül Erkul ile 2010 yılında dini nikahla evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Hakan Erkul, ilk çocuğu olduktan sonra resmi nikah işlemleri için Nüfus Müdürlüğüne gittiğini bildirdi. Kayıtlara göre eşi Songül'ün annesinin kız kardeşi olarak gözükmesi üzerine annesinin mahkemeye başvurarak Hanımşah Sezgin olarak ismini değiştirdiğini anlatan Hakan Erkul, kayıtlardaki karışıklıkla ilgili olarak şunları söyledi:
"Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayınpederim olan amcam da annemi kızı olarak kendi üzerine kayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kayıtlarda kardeş görünüyor. Amcam da hayatını kaybetmişti. Bu yüzden ben de nikah işlemlerini yaptıramadım. Resmi nikah yaptıramadığım için 3 çocuğum sosyal haklardan yararlanamıyor. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum."
Evli ve üç çocuk annesi olmasına karşın nüfusta bekar olarak gözüktüğünü ifade eden Songül Erkul ise "7 yıldır evliyim ama resmi kayıtlarda yok. Bizim bu karışık durumu çözmemiz imkansız. Devlet bu yanlışlığı düzeltsin. Çocukların okul ve hastane durumlarında bayağı sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yaşar Coşkun ise kayıtlarda Songül Erkul'un Hakan Erkul'un teyzesi olarak göründüğünü, annesinin ismini değiştirdiğine ilişkin mahkeme kararının getirilmesi halinde konuyu yeniden değerlendirebileceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.