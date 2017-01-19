Din görevlilerine, 'Suya Üfleyerek' ses eğitimi

Zafer BARIŞ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'deki din görevlilerine yönelik 'Suya Üfleyerek' ses eğitimi verildi. KBB Uzmanı Op.Dr. Murat Koç, "Ameliyat ya da ilaçla tedavi edemediğimiz ses kısıklığı ve ses problemli hastaları, suya üfleme adını verdiğimiz terapi yöntemiyle sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Kulak, KBB Uzmanı Op.Dr. Murat Koç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, ildeki din görevlilerine yönelik 'Suya Üyleme Yoluyla Ses Terapisi' eğitimi verdi. Eğitime katılan İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer, din görevlilerinin sadece dini eğitim vermediklerini aynı zamanda ezan ve Kuran-ı Kerim okuduklarını, bu nedende seslerini en güzel şekilde kullanmak zorunda olduklarını bildirdi.

Op.Dr. Koç, "Erkek ve hanım din görevlilerimiz var. Bu kardeşlerimiz, gün boyu seslerini kullanmak zorunda kalıyorlar. Sesleriyle ilgili ya da boğazlarıyla ilgili şikayetleri de oluyor. Seslerini en iyi kullandıkları sırada, ses ve boğaz sağlığını da korumaları gerekiyor. İşte bu eğitim sayesinde din görevlilerimiz, seslerini en iyi şekilde kullanmayı ve boğaz sağlığı için yapması gerekenleri öğrenecekler" diye konuştu.

KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, sunumunda ses tellerinin yapısı ve bunların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler verdi. Op.Dr. Koç, şöyle devam etti:

"Ses tellerini doğru kullanmamaktan kaynaklanan birtakım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ameliyat ve ilaçla tedavi edemediğimiz ses problemlerini, suya üfleme adını verdiğimiz terapi yöntemiyle düzeltiyoruz. Bu teknik, Kuzey Avrupa ülkelerinde çok uzun yıllardan beri, yani 1700'lü yıllardan beri kullanılan bir yöntem. Biz gelen hastaya ilk önce çeşitli metinler okutuyoruz, ilahi ya da şarkı okutuyoruz. Bazı hastalar, hiçbir problemleri olmadığı halde, seslerinin çıkmadığını söylüyorlar. Ancak öksürmesini istediğimizde, sesli bir şekilde öksürüyorlar. Bu tip hastalardaki sorun genellikle psikolojik oluyor. Özellikle seslerini çok yoğun kullanan meslek gruplarında sorunlar yaşanıyor. Öğretmenler, din görevlileri gibi meslek grubunda olanlara seslerini doğru kullanma, ses sağlığı ve kalitesini artırma gibi amaçlarla suya üyleme tekniğini uyguluyoruz. Tek bir seansta istediğimiz sonuca ulaşmamız pek mümkün olmuyor ve biz en uygun olarak 6-10 seans öneriyoruz."

Suya üfleme ses terapisi için içi su dolu cam bir düzenek kullandıklarını belirten ve sesin en iyi şekilde kullanılması için doğru duruş biçimlerini de gösteren Op. Dr. Murat Koç, şunları ekledi:

"Hastalardan, düzenekteki ağızlık aracılığıyla suya üflemelerini istiyoruz. Suya verilen hava sayesinde suda dalgalanmalar oluşuyor ve bu dalgalanmalara bağlı olarak ses çıkıyor. Bu ses genellikle erkeklerde kalın Do'ya, kadınlarda ise Mi'ye denk geliyor. Daha sonra müzik notalarını sıralı bir şekilde üflemelerini istiyoruz. Bu sesleri de biz bir klavye yardımıyla duymaya çalışıyoruz. Böylece kişiye en uygun ses tonunu bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz bu sesin, kişinin kalıcı sesi olması için de eğitimler devam ediyor."



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