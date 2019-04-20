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Din-Bir-Sen Mardin Şubesi, olağan kongresini yaptı

ÖZERK Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Mardin Şubesi Olağan Kongresi yapıldı.  Öğretmenevinde düzenlenen olağan kongreye Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Ersan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu...

Din-Bir-Sen Mardin Şubesi, olağan kongresini yaptı
ÖZERK Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Mardin Şubesi Olağan Kongresi yapıldı. 
Öğretmenevinde düzenlenen olağan kongreye Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Ersan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kongrede konuşan Ersan, sendikaların üyelerine ve topluma faydalı hizmetler üretme yeri olduğunu ifade etti. Genel Başkan Yardımcısı Ersan, "Sendikacılık yaparken üyelere hizmet götürme, ülke meselelerine çözüm ortağı olma, globalleşen dünyadan uzaklaşmadan, kendi öz değerlerini koruyarak yeni dünya modelinde yer alma gayreti içerisinde olunmalıdır. Sadece ücret sendikacılığı değil etkin hizmet ve üretim sendikacılığı yapmak da hedef seçilmelidir" dedi.

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