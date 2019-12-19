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Dilovası'ndaki hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor

SANAYİ kuruluşları ve yaşam alanlarının iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, hava kirliliğinin etkileri devam ediyor. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sancak, "Kocaeli'nin...

GENEL 19.12.2019, 11:28
SANAYİ kuruluşları ve yaşam alanlarının iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, hava kirliliğinin etkileri devam ediyor. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sancak, "Kocaeli'nin genelinde kirlilik hakim. Bu kirliliği sadece Gebze ve Dilovası gibi sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgelerde değil kentin tamamında görmemiz mümkün. Rüzgar ve çeşitli coğrafik etkilerden dolayı o bölgelerden yayılan kirlilik, Kocaeli'nin tamamını olumsuz etkiliyor" dedi.

Demir- çelik, kimya, petrol sektörü başta olmak üzere birçok sektörden sanayi kuruluşunun bulunduğu Dilovası'nda hava kirliliğinin etkileri devam ediyor. Fabrikaların mesai saatlerinde gökyüzüne yayılan gazlarının yoğunluğu nedeniyle ilçe genelinde sis bulutu oluştuğunu belirten kent sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Kanser vakalarının ve solunum yolu hastalıklarının yüksek olmasının hava kirliliğinden kaynaklandığını öne süren Dilovası sakini Nejat İşlican, "1980 yılından beri burada yaşıyorum. Çocukluğumuzdan beri hava kirliliği yaşanıyor burada ve maalesef hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Buradaki hava kirliliğinin büyük çoğunluğu sanayi kuruluşlarından kaynaklanıyor. Cuma günü mesai bitiminde hava biraz olsun düzeliyor. Cumartesi ve pazar günleri biraz olsun güzel bir hava yaşarız. Pazar akşamı yeniden fabrikalarda mesai başlayınca hava yine kirleniyor. Hafta boyunca burada kirliliği yaşıyoruz. Camı ve pencereyi açamıyoruz evlerimizde oturduğumuz zaman. Annem ve babamı kanser yüzünden kaybettim, çevremizde çok kişiyi kanserden kaybettik. Arkadaşımızı, amca oğlumuzu, halamızı kanserden kaybettik. Dilovası gerçek anlamda bir kanser yuvası. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu. 

'GÖZLE GÖRÜLÜR KİRLİLİK VAR'

Dilovası'na gelen misafirlerin kentin havasına alışmakta güçlük çektiğini belirten Cem Kaya ise "Ben 27 yıldır Dilovası'nda yaşıyorum. Burada hava kirliliği son derece fazla. Bu kirlilik gece saatlerinde daha çok hissediliyor. Hava kirliliğinden herkes olumsuz etkileniyor. Sabah insanlar erken kalkmakta zorluk çekiyor. İnsanlar buranın havasının ne kadar kirli olduğunu başka yerlere gidince daha da iyi anlıyorlar. Temiz hava gördüğümüz zaman buranın havasının ne kadar kirli olduğunu fark ediyoruz. Dışarıdan gelen insanlar çok rahatsız oluyor. Bazen fabrikalardan salınan dumanlarda dolayı karşı tarafı görmediğimiz oluyor. Gözle görülür bir şekilde kirliliği hissedebiliyoruz. Yetkililerden bu konu hakkında çözüm bekliyoruz" dedi.

'SANAYİ VE İNSANI BİR ARADA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sancak ise sanayi kuruluşlarının çok yakın bölgelerinde yaşam alanları olduğunu ve binlerce kişinin bu bölgelerde yaşadığını belirterek, "Kocaeli yüz ölçümü bakımından çok küçük bir şehir. Sınırları içinde çok fazla sanayi kuruluşu barındıran ve toprakları açısından da buna yeterli olmayan, toplu konutların ve insanların sanayi ile bir arada yaşamak zorunda oldukları bir kent. Böyle olunca da sanayi insanların yaşam alanlarına çok hızlı etki gösterebiliyor. Çok küçük bir kara parçasında, bu kadar sanayiyi ve bu kadar insanı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bunun etkilerini hızlı bir şekilde yaşayan insanlarımız da çevrede görülebiliyor" diye konuştu. 

Hava kirliliğinin yalnızca belirli bölgelerde değil Kocaeli'nin tamamında görüldüğünü kaydeden Sancak, "Kocaeli'nin genelinde bir kirlilik hakim. Bu kirlilik sadece Gebze ve Dilovası gibi sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgelerde değil, kentin tamamında görmemiz mümkün. Rüzgar ve çeşitli coğrafik etkilerden dolayı o bölgelerden yayılan kirlilik Kocaeli'nin tamamını olumsuz etkiliyor. Bu bir şekilde doğanın kendisini korumak için geliştirdiği bir sistem. Sadece Dilovası bölgesinde yaşanan kirliliğin orada kalması, şu andaki durumdan daha ağır sonuçlar ortaya çıkabilirdi" dedi. 

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