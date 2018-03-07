Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi

Dilovası Çerkesli Mahallesi'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.
Dilovası Çerkesli Mahallesi'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.