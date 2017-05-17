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Dilencinin üzerinden 840 lira çıktı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Yakalanan bir dilencinin üzerinden 840 lira para çıktı. Yalova Belediyesi şehrin çeşitli yerlerinde,...

Dilencinin üzerinden 840 lira çıktı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Yakalanan bir dilencinin üzerinden 840 lira para çıktı.
Yalova Belediyesi şehrin çeşitli yerlerinde, özellikle cami önlerinde artan dilencilere karşı aldığı önlemleri artırdı. Zabıta ekipleri yaptığı kontrollerde çoğunluğu Suriye uyruklu, toplam 26 dilenciyi yakaladı. Dilencilerden 28 yaışndaki N.K.'nin üzerinden çıkan 840 lira para herkesi şaşırttı. N.K., bir günde topladığını söylediği bu paranın alınmaması için görevlilere ağlayarak yalvardı. Zabıta ekipleri, dilencilere Kabahatlar Kanunu'na muhalefet suçundan 50 lira para cezası kesti, üzerlerinden çıkan paralara ise el koydu.
Yetkilire, benzer denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtip, vatandaşları duygu sömüsürü yapan bu kişilere para vermemesi için uyardı.

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