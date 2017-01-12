Dilencilik yapan 43 Suriyeli Osmaniye’ye gönderildi

NEVŞEHİR, ()-SURİYE’deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen, Nevşehir’de sayıları 6 bine ulaşanlar arasından çocukları dilendirerek bu işi meslek haline getiren 43 kişi Osmaniye'deki barınma merkezine gönderildi.

Kent merkezindeki ana cadde üzerinde küçük yaştaki çocukların mendil satarak, dilendiği belirlendi. Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kişilerin belirlenmesi için harekete geçti. Sivil zabıta memurları tarafından çocuklarını dilendiren ailelerin belirlenmesi ardından bu aileler ilgili makamlarla iletişime geçildi. Bu kişiler Nevşehir’den Osmaniye'deki barınma merkezine gönderildi.



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