Dilenciler için Sivil zabıta ekipleri oluşturuldu

Ali KADI / NİĞDE, () - NİĞDE’de Ramazan ayının gelmesiyle artan dilencilere yönelik sivil zabıta ekipleri oluşturuldu.
Sivil zabıta ekipleri, halkın dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Üzerlerinde çeşitli miktarlarda para bulunan dilenciler, ekipler tarafından Zabıta Amirliği'ne götürüldü. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca şehir merkezinde dilencilere yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
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Ali KADI / NİĞDE, () - NİĞDE’de Ramazan ayının gelmesiyle artan dilencilere yönelik sivil zabıta ekipleri oluşturuldu.