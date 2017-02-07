Dilek Öcalan serbest bırakıldı (1)

Serpil KIRKESER - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, İstanbul

Gözaltına alınan HDP Milletvekili Dilek Öcalan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Örgüt propagandası yapmak" suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapmayan Öcalan, mahkemedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NA GETİRİLDİ

Dilek Öcalan Atatürk Havalimanı'nda hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı ve buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Osman Baydemir'in de Öcalan'ın yanında olduğu görüldü.

“HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE BİR İFADE VE SAVUNMADA VERMEYECEĞİM"

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Öcalan, “Mahkemeniz suç işlemektedir. Mahkeme kaçakçılıkla görevli olan mahkemedir ve konuya hakim değildir. Bir tiyatronun sahnesinde rol alıyorsunuz. Milletvekilinin yargılanamayacağını avukatımız dile getirdi. Biraz önce okumuş olduğunuz tüm hususlar aslında milletvekilinin yapması gereken görevlerdi. Bu ülkede demokrasi ve düşünce özgürlüğünden bahsedilecekse bunu hiç kimsenin sorgulamak gibi hakkının olmadığını düşünüyorum. Hukukun herkese lazım olduğunu düşünüyorum. Hukuku hiç kimsenin çiğnemesine müsaade etmeyeceğim. Bu uygulamanın normalleşmesi, milletvekili statüsünün bu şekilde yargılanmasını da kabul etmeyeceğim. Hiç birşekilde size bir ifade ve savunmada vermeyeceğim" diye konuştu.

MAHKEME SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli Dilek Öcalan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

ŞANLIURFA'DA DAVA AÇILMIŞTI

Dilek Öcalan hakkında Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı. Dava kapsamında Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Serbest bırakılan Dilek Öcalan, adliye çıkışında gözaltına alınmasını eleştirdi ve mahkemede ifade vermediğini söyledi.

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