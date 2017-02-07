Serpil KIRKESER - Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı. Osman Baydemir ve Dilek Öcalan Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor.
(FOTOĞRAF)
Serpil KIRKESER - Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı. Osman Baydemir ve Dilek Öcalan Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor. (FOTOĞRAF)
07 Şubat 2017 Salı 17:37
Serpil KIRKESER - Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı. Osman Baydemir ve Dilek Öcalan Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:20
|08:00
|13:28
|16:15
|18:39
|20:07