'Dilek Ağacı' ile çocukların istekleri gerçekleştirildi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nca hayata geçirilen 'Dilek Ağacı' projesinde, dilekte bulunan Derbent ilçesinde yaşayan çocuklar, hediyelerine kavuştu.

Kırsalda yaşayan çocukların dileklerini yerine getirmek için 1,5 ay önce ‘Dilek Ağacı’ projesi başlatan Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından ilk ve ortaöğretimdeki 600 öğrencinin dileği yerine getirildi. İlk olarak Derbent ilçesinde oturan öğrencilerden toplanan, dileklerin yazılı olduğu notlarla adliye binasında sembolik dilek ağacı oluşturdu. Çocukların el yazılarıyla yazdığı dilekleri çeken hakim, savcı, avukatlar ile adliye çalışanları kağıtta yazılı istek hediyeyi alıp, baroya teslim etti. Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nca 600 öğrencinin hediyeleri 2 kamyonete yüklenip, Derbent ilçesine götürüldü. Derbentte yaşayan çocuklar ise heyecanla hediye kutularını açarak, dileklerine kavuşmuş oldu. Dilekleri arasında askeri üniforma, kaykay, paten, saz, uzaktan kumandalı araba, kıyafetler ile ayakkabıları gören minikler büyük sevinç yaşadı.

'ÇOCUKLARIMIZIN KALBİNE DOKUNDUK'

Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı ile birlikte okulları tek tek dolaşarak, çocuklara hediyelerini veren Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, "600 çocuğumuzun hayallerini, isteklerini gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mutluluğunu sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Çocuk Hakları Komisyon Başkanı avukat Hande Bağcı ise "Çocukları mutlu etmek, onların gözlerinin içinin güldüğünü görmek tarifsiz mutluluk. Çocuklarımızın kalbine dokunduk. Mutluluklarına şahit olduk. Projemiz devam edecek. Daha birçok çocuğun sevincine ortak olacağız" diye konuştu.

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