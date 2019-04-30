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Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim (2)

DİLBER AY'IN CENAZESİ DÜZCE'DEKİ EVİNE GETİRİLDİ Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın cenazesi, sanatçının Düzce Ağa Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Dilber Ay'ın yakınları ve sevenleri, evin bahçesine...

Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim (2)

DİLBER AY'IN CENAZESİ DÜZCE'DEKİ EVİNE GETİRİLDİ
Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın cenazesi, sanatçının Düzce Ağa Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Dilber Ay'ın yakınları ve sevenleri, evin bahçesine konulan tabutun başında gözyaşı döktü.
HAKAN TAŞIYAN AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI
Acı haberin ardından ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan da Dilber Ay'ın evine geldi. Taşıyan, "Söyleyecek çok şey yok. Herkes perişan, ailesi perişan. Allah sabırlar versin. Mahallemizin kızıydı, ablamızdı, değerli insandı, merhametli insandı, delikanlı insandı. Ruhu şad olsun" dedi.
OĞLU CEMOCAN: HERKESİN ANNESİ, ABLASIYDI
Dilber Ay'ın kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Cemocan, annesinin ölüm haberini Avrupa turnesindeyken aldığını söyledi. Düzce'deki evlerine gelerek annesinin tabutu başında gözyaşı döken Cemocan, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Koca bir çınarı kaybettik. Barak türkülerinin anasını da kaybettik. Bizleri bugüne getirdi. Bizlerde çok emeği var. Bütün Türkiye dualarını esirgemesin. Koskocaman bir Dilber Ay annemizi kaybettik. Bir Dilber Ay daha geri gelmez, bir çınar bir daha geri gelmez. Ben Avrupa turnesindeydim. Annem anlatılmaz, annem kelimelere sığmaz. Herkesin annesi, ablasıydı. Dilber Ay annem bir daha gelmez" diye konuştu.

Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()
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