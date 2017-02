Dilara kanserle, ailesi yoksullukla mücadele ediyor

MANİSA'da oturan Kahya Ailesi'nin yaşamı 9 yaşındaki kızları Dilara Kahya'ya beyin tümörü teşhisi konmasıyla değişti. 9 ayda 3 kez ameliyat olan, yürüme, konuşma ve bir gözünde görme duyusunu kaybeden Dilara için doktorlar umut vermiyor. Ancak, küçük çocuğun babası Tayfun Kahya, kızını yaşatmak için işyerini, arabasını sattı. 9 ayda hastalık nedeniyle her şeyini kaybeden Tayfun Kahya, "6 aydır ev kiramı ödeyemiyorum. Kızım ve ailem için uzanacak bir yardım eli bekliyorum" dedi.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Vakıfbank İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Dilara Kahya, 9 ay önce hiçbir rahatsızlığı yokken kusmaya başlayınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar küçük Dilara'ya serum verdikten sonra eve gönderdi. Ardından evde kötüleşen 9 yaşındaki Dilara Kahya'yı babası Tayfun Kahya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirdi.

"DOKTORLAR UMUT VERMİYOR"

Hastaneye bilinci kapalı getirilen Dilara, hemen ameliyata alındı. Doktorlar Dilara'nın beyin sapında tümör tespit etti. O günden bu yana hastanede olduklarını anlatan baba Tayfun Kahya, "Hiçbir hastalığı yoktu. Bir anda her şey oldu. Kızım 3 kez ameliyat oldu. Beyin tümörü teşhisi kondu. Kanser beynine yayılmış. Beyin sapında olduğu için tümörü tam olarak alamadılar. Tümörden dolayı gözünün birini kaybetti, artık konuşamıyor ve yürüyemiyor. Doktorlar şuanda bir şey diyemiyorlar. Bize hiçbir umut vermiyorlar" diye konuştu. Tayfun Kahya, kızının yaşaması dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

"EV KİRAMI BİLE ÖDEYEMİYORUM"

Kızının hastanede yaşam savaşı verdiğini ve kanserle mücadele ettiğini dile getiren Tayfun Kahya, kendilerinin de yoksulluğun pençesinde olduklarını söyledi. 9 ay önce maddi durumlarının iyi olduğunu ve dükkanının bulunduğunu söyleyen Kahya, hastalıkla birlikte her şeylerini yitirdiklerini anlattı. Tayfun Kahya, şöyle dedi:

"Maddi durumumuz iyiydi. Sanayide oto döşeme dükkanım vardı. 9 aydır burada kızımın tedavisi için uğraştığım için dükkanımı kapattım, çalışamıyorum. Kimseye muhtaç değildik. Çocuk hastalanınca her şeyimizi yitirdik. Otomobili vardı, sattım. kızımın tedavi masragları nedeniyle 30-35 bin lira borca girdim. Ama borç önemli değil yeter ki çocuğum iyi olsun. Elimden gelen her şeyi yaptım. 6 aydan bu yana ev kiramı veremiyorum. 10 aylık bir kızım daha var. Onun da ihtiyaçları var. Çok zor durumdayız. Yardım bekliyoruz."

Kanser hastalığının hayatlarını değiştirdiğini söyleyen baba Tayfun Kahya, şu anda Dilara'nın kemoterapi gördüğünü belirterek, kızını hastaneden eve götüremediğini anlattı. Kahya, şöyle konuştu:

"Çocuğumu eve gönderecekler ama hastaneden eve götüremiyorum. Çünkü otomobilim de taksiye verecek param da yok. Bu aslında kanser hastalığıyla savaşan ailelerin ortak sorunu. Hayatımız hastane oldu. Sağlık yetkililerinden çocuğum için ambulans istiyorum. Kızımın eskisi gibi okula gitmesini, yürümesini istiyorum. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz."



