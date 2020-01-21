banner314

banner325

Son Dakika

Dikilili kadınlar Leyla'nın eşi tarafından tabancayla yaralanmasını protesto etti

GENEL 21.01.2020, 17:06
2
Dikilili kadınlar Leyla'nın eşi tarafından tabancayla yaralanmasını protesto etti
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Leyla S.'nin (45) ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. (50) tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.
Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda buluştu. İddiaya göre, Murat S. geçen 19 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında, buluştuğu 2 çocuk annesi eşinden, boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Ancak, Leyla S., eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkartıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna isabet eden 2 kurşunla acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin şaşkın ve korku dolu bakışları arasında eşinin başında  beklemeye başladı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Leyla S. ise, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen durumumun iyiye gittiği bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat S., tutuklandı.
Dikili Kadın Platformu, Leyla S.'nin eşi tarafından yaralanmasını Atatürk Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. Kalabalık, 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz', 'Kadına şiddete hayır', 'Tecavüzcüleri korumak, tecavüzcülere ortak olmaktır' ve 'Kimliğimiz, emeğimiz, bedenimiz' bizimdir' yazılı pankart ve dövizleri açtı.
'ADALETİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Tarih 19 Ocak 2020 Pazar. Zaman öğle vakti. Dikili'de bir kadın eşi tarafından tabanca ile herkesin gözü önünde vuruldu. En az 7 kurşun kovanı etrafa saçıldı. 2 kurşun kadına isabet etti. Bu Dikili'de üç yıl içerisinde yaşanan üçüncü koca saldırısıydı. Leyla'nın hastanede hayati tehlikesi sürüyor. Bilinci açık. Bir kurşun vücudunun içinden çıkarılamadı. Koca gözaltında. Biz adaletin takipçisi olacağız" denildi.
Açıklamanın ardından, 'Kadın cinayetlerine karşı direniyoruz', 'Cinsel şiddete karşı direniyoruz', 'Çocuk istismarına karşı direniyoruz', 'Tecavüze karşı direniyoruz' sloganları atan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3