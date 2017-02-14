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Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi (3)

DİKİLİ'DE DE TÖREN Akciğer kanserine yenilen Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, İzmir Valiliği'nde resmi tören sonrası görev yaptığı kente götürüldü. Konvoy eşliğinde Dikili'ye getirilen Kaymakam Sezgin'n cenazesi,...

Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi (3)

DİKİLİ'DE DE TÖREN
Akciğer kanserine yenilen Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, İzmir Valiliği'nde resmi tören sonrası görev yaptığı kente götürüldü. Konvoy eşliğinde Dikili'ye getirilen Kaymakam Sezgin'n cenazesi, Dikili Hükümet Konağı önünde yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Ardından helallik alınmak üzere Hükümet Konağı bahçesinde tertiplenen tören alanına götürüldü. Törene eşi Nurcan Sezgin, çocukları Gökhan Sezgin ve Gökçe Yanık ile damadı Çağrı Yanık'ın yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Dikili Cumhuriyet Savcısı Tunç Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır ve Dikili ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Sezgin'in bayrağa sarılı tabutuna ailesi, çalışma arkadaşları ve Dikilili vatandaşlar uzun uzun sarılarak ayrılmak istemedi. Törende Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus ve Dikili Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Şenay Yapar birer konuşma yaptı. Bina önünde helallik alınmasının ardından Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, çok sevdiği sanatçı Neşet Ertaş'ın türküleri eşliğinde memleketi Çanakkale'ye uğurlandı. Sezgin, bugün ikindide düzenlenecek cenaze törenin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Korubaşı Köyü'nde toprağa verilecek.

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