Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi (2)

DİKİLİ KAYMAKAMI İÇİN RESMİ TÖREN

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin için İzmir Valiliğinde resmi tören düzenlendi. Sezgin'in naaşını İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve mesai arkadaşları omuzlayarak cenaze aracına taşıdı.

Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Mustafa Nazmi Sezgin'in eşi Nurcan Sezgin, oğlu Halis Gökhan Sezgin, kızı Gökçe Sezgin ve mesai arkadaşları katıldı. Eşi Nurcan Sezgin ve çocukları tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Törende konuşan İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz şöyle dedi:

"Mustafa Nazmi Sezgin ile iki yıl komşu ilçede birlikte görev yaptığım meslektaşım ve büyüğümü genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız büyüktür. Kendisini mütevazı kişiliği, çalışkanlığı, dürüstlüğü, beyefendiliği ve herşeyden önce iyi bir aile babası olarak hatırlayacağız. İdareci olarak ülkemize yaptığı değerli hizmetlerini unutmayacağız."

VALİ: ŞEHİT SAYILIR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Biz halef selef olarak meslek hayatımızda çalışma arkadaşı olarak bulunduk. Mustafa Nazmi Sezgin ağabeyimiz dopdolu, çok güzel bir insan, iyi bir Müslüman, tam Anadolu evladı ve mesleğini de yaparken amansız bir hastalık nedeniyle Ahiret yolculuğuna çıktı. İnanıyorum ki bu amansız hastalık sebebiyle şehit de sayılır."

Törenin ardından eşi Nurcan Sezgin ve kızı Gökçe Sezgin, Mustafa Nazmi Sezgin'in tabutuna sarıldı. Sezgin'in naaşını Vali Erol Ayyıldız ve törene katılan mesai arkadaşları, omuzlarında cenaze aracına taşıdı. Mustafa Nazmi Sezgin, Dikili Kaymakamlığı önünde düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.

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