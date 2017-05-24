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Dikili'de Gökmen Ulu protestosu

İZMİR, () - SÖZCÜ Gazetesi İzmir Muhabiri Gökmen Ulu'nun gözaltına alınması, memleketi İzmir'in Dikili İlçesi'nde protesto edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi İzmir...

Dikili'de Gökmen Ulu protestosu

İZMİR, () - SÖZCÜ Gazetesi İzmir Muhabiri Gökmen Ulu'nun gözaltına alınması, memleketi İzmir'in Dikili İlçesi'nde protesto edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun gözaltına alınması Dikili'de basın açıklamasıyla protesto edildi. Atatürk Meydanı'nda CHP İlçe Örgütü öncülüğünde yapılan protesto gösterisine; sivil toplum örgütleri, DİSK, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Birleşik Haziran Hareketi, Bergama Çevre Hareketi, Bergama'dan sendika temsilcileri, Dikili Belediyesi Meclis üyeleri, arkadaşları ve Dikili Demokrasi Platformu üyelerinin yanı sıra babası Mehmet Ulu, ağabeyi gazeteci Oben Ulu ve vatandaşlar katıldı. 'Gökmen Ulu gururumuzdur' pankartıyla toplanan kalabalık, 'Özgür basın susturulamaz', 'Gökmen Ulu yalnız değildir', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' slogaları attı. Açıklama yapan CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Ulu'nun yanında olduklarını belirterek, "Değerli İzmir muhabirimiz Gökmen Ulu için burada bulunuyoruz. Gökmen Ulu'yu hepimiz tanıyoruz. Türkiye'deki özgürlüklerin ne derece olduğunu biliyoruz. Dikili olarak haksızlıkların ve demokrasiyi çiğneyenlerin hep karşısında olduk. Gökmen Ulu yalnız değildir" dedi.
Gökmen Ulu'nun aynı zamanda meslektaşı olan ağabeyi Oben Ulu ise "Gökmen, evrensel basın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, halkın doğru haber alma hakkına hizmet eden, attığı her adımda yaşamı savunan ve hemen her kesim tarafından dürüstlüğü ve doğruluğuyla bilinen, yurtsever, Atatürkçü bir gazetecidir. Onunla farklı bağlantılar kurmaya çalışmak asla kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir, Gökmen Ulu yalnız değildir" diye konuştu.
Ayrıca eyleme destek veren gruplarca yapılan basın açıklamalarında da Ulu'ya destek verildi, gözaltı kararı eleştirildi.

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