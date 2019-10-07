Dikili açıklarında 84 göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik ekiplerine, geçen cuma günü saat 02.00'de, Dikili ilçesi Bademli açıklarından yasa dışı geçiş yapıldığı ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye, 11'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 9'u Kongo, 5'i Afganistan uyruklu 49 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 13'ü kadın, 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.Ekipler, aynı gün saat 04.20 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığını tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta 26'sı Kongo, 6'sı Suriye, 2'si Angola, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak 35 göçmen yakalandı.Kaçakların 13'ünün erkek, 11'inin kadın, 11'inin çocuk olduğu belirtildi.2 lastik botta yakalanan 84 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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