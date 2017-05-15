İSTANBUL () - ASSECO SEE tarafından düzenlenen Türkiye, finans liderleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri uzmanlarını bir araya getirecek 'Dijital Sahnede Neler Oluyor' konferansı 24 Mayıs'ta İstanbul'da Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek.

Asseco SEE (Asseco Güneydoğu Avrupa) Türkiye, finans liderleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri uzmanlarını bir araya getirerek güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler (swot) analizi beraberinde olmak üzere dijitalleşme kavramı çerçevesinde piyasa trendlerini, zorlukları ve yenilikçi çözümleri ele alacak. İnternet üzerinde dijital kişi ve işlemlerin doğrulanmasına yönelik piyasanın önemli bulut çözüm şirketi Threat Metrix, the Digital Identity Company, etkinliğe platin sponsor olarak katkıda bulunuyor.

Avrupa’nın altıncı en büyük BT şirketlerinden biri olan Asseco SEE, dijitalleşme kavramı çerçevesinde teknik uzmanlığını paylaşıp müşteri vaka inceleme değerlendirmelerinde bulunacak. Sektörün önde gelen profesyonelleri, teknik bilgilerini, deneyimlerini ve görüşlerini ana ve paralel oturumlarda katılımcılar ile paylaşacaklar.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Threat Metrix Saha Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Pascal Podvin, "Dünya genelindeki işletmeler, dijital dönüşümün ortasında yer alıyor ve bu da yeni kazançlar ve uzun vadeli tüketici sadakati anlamında muazzam fırsatları beraberinde getiriyor. Türkiye’deki kilit nitelikteki ortağımız Asseco SEE’nin etkinliğini destekleyecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve Threat Metrix’in en yeni teknolojik inovasyonlarını sunmayı da sabırsızlıkla bekliyorum. Dijital Kimlik Ağımız kanalıyla dünya çapındaki işletmelerle çalışarak dijital tüketiciye güven sağlıyor, dijital dönüşüme olanak tanıyor, müşteri deneyimini geliştiriyor ve siber suçların önüne geçiyoruz" dedi.

"ÖNDE GELEN ÇÖZÜMLERİYLE TÜRKİYE’DE BİR FİKİR LİDERİ"

Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, "Türkiye, bankacılık ve e-ticaret teknolojileri alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir. Asseco SEE olarak ürettiğimiz çözümler ve birlikte çalıştığımız iş ortakları sayesinde Türkiye’nin bu pozisiyonuna katkıda bulunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Güvenliğin çok kritik bir öneme sahip olduğu dijital dünyada, dijital kimlik ve güvenlik alanlarında lider bir konuma sahip olan Threat Metrix ile yaptığımız iş ortaklığı bizi rakiplerimizden ayırıyor ve pozisyonumuzu güçlendiriyor " diye konuştu.

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