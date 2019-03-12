Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

'Dijital kasap' sosyal medyadan Türkiye'ye et satıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 3 kuşaktır kasaplık yapan Mehmet Günbey, sosyal medya üzerinden yurdun her bölgesine et satışı gerçekleştiriyor. Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya...

'Dijital kasap' sosyal medyadan Türkiye'ye et satıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 3 kuşaktır kasaplık yapan Mehmet Günbey, sosyal medya üzerinden yurdun her bölgesine et satışı gerçekleştiriyor. Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya başlandığını belirten Günbey, "Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" dedi.
Dedesi Mehmet Günbey'in 1930'lu yıllarda kasaplık yaptığını anlatan Mehmet Günbey, dede ve baba mesleğini sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla farklı boyuta taşıdı. Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'daki canlı yayınlarıyla kısa sürede yurdun her bölgesinden müşterilere ulaşan Günbey, 'dijital kasap' olarak anılmaya başladığını söyledi. İstanbul ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını anlatan Günbey, sosyal medya sonrası satışlarının arttığını söyledi. 
'SOSYAL MEDYAYLA SATIŞLARIM 3 KAT ARTTI'
İzmir başta olmak üzere Kastamonu, Adana, Mersin, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve birçok kente et gönderdiğini kaydeden Mehmet Günbey, "Müşterilerim özellikle et restoranları. Artık tüm sektörler dijitale dönüştü. İşçilik gerektiren bir meslek olan kasaplığın satış ve pazarlama kısmında sosyal medyayı kullanmaya başladım. Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. İstenilen lokasyona etlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" diye konuştu.
Mehmet Günbey, oğulları Bedirhan (18), Mehmet Anıl (15) ve Mehmet Akif'in (10) hem eğitim hayatına devam ettiğini hem de aile işletmesinde kasaplık mesleğini sürdürmek için yetiştiğini ve 4'üncü nesil olarak meslekte yer alacaklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328