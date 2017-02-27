Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - HAKKINDA başlatılan bir soruşturma sebebiyle 14 Şubat'ta gözaltına alınan Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel adliyeye getirildi. Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yücel, avukatıyla birlikte soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın odasına çıkarıldı. Yücel'in ifadesi alınırken, gazeteci arkadaşları ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da adliyeye geldi.
Die Welt Gazetesi'nin gözaltındaki muhabiri adliyeye getirildi…
Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - HAKKINDA başlatılan bir soruşturma sebebiyle 14 Şubat'ta gözaltına alınan Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel adliyeye getirildi. Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel,...
27 Şubat 2017 Pazartesi 15:50
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